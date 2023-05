Da Agricola è la festa di tutte le mamme

Per rendere speciale questa festa della mamma da Agricola Home&Garden hanno pensato ad una serie di idee regalo per valorizzare e celebrare le passioni, i talenti, i desideri e le peculiarità di tutte le mamme

Per rendere speciale questa festa della mamma da Agricola Home&Garden hanno pensato ad una serie di idee regalo per valorizzare e celebrare le passioni, i talenti, i desideri e le peculiarità di tutte le mamme.

Perché ci sono donne e mamme che fanno la pizza più buona del mondo, donne e mamme che hanno particolarmente a cuore l’ambiente, hanno il pollice verde e un’intera tavolozza di colori nella testa per dipingere la propria casa e il giardino con le mille sfumature delle piante e dei fiori.

Ci sono donne e mamme senza le quali un party non è veramente un party, senza le storie che raccontano (e come le raccontano), all’energia creativa e organizzativa, ai radiosi sorrisi e le sentite attenzioni o la cura per i dettagli di chi ci tiene davvero!