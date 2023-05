“Da Memoria della Resistenza a Forza della Costruzione”

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Simona Michelon, docente dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano e vicesindaco di Fagnano Olona di ritorno da Mauthausen. Presenti alla commemorazione della Liberazione del campo di concentramento diversi studenti delle scuole superiori legnanesi con l’Anpi cittadino e il Comune di Legnano

Mauthausen 8 maggio 2023. È di nuovo Commemorazione della Liberazione del campo di concentramento.

Oggi il sole è alto, l’aria è frizzante e la primavera è al culmine del suo splendore. Il verde delle dolci colline della provincia di Linz, riempie gli occhi e anestetizza la stanchezza di un Pellegrinaggio impegnativo.

La natura rigogliosa rende surreale la celebrazione del 78^ Commemorazione della Liberazione del campo di concentramento di Mauthausen.

Al campo si respira e sospira. Riverberano tra le baracche le canzoni della resistenza mischiandosi alle suonerie silenziate dei cellulari e al vocio impegnato degli organizzatori.

L’aria riempie lo spazio tra le migliaia di giovani studenti e studentesse che oggi percorrono attenti e attoniti gli spazi di questa disumanizzazione che trovò libertà solo 78 anni fa.

Gli sguardi dei giovani pellegrini della nuova era, sono fortemente disorientati: fatto naturale acuito dagli accostamenti, di vita e di morte, che oggi si palesano dinnanzi e che francamente non aiutano la costruzione del pensiero.

I loro occhi scrutano, cercando altrui espressioni in cui trovare approdo.

Gli orecchi ascoltano storie nuove o già sentite di adulti che vivono intimamente la missione della memoria della resistenza, oggi impegnati in un messaggio istituzionale e collettivo.

Le bocche non parlano.

Potranno queste esperienze di coscienza proteggerci da scelte future di repressione e di violenza. Questi intensi momenti saranno capaci oggi di raggiungere le menti dei nostri giovani, divisi tra la ricerca dello scatto di un atroce passato e l’affascinante ritorno al presente, rinchiuso nel loro smartphone?

Cosa è oggi memoria? Quale semina produce frutto nella nuova era?

La memoria germinerá se questo Presente sarà abitato da adulti impegnati con coraggio, tutti i giorni, nella loro quotidianità e quanto questi ultimi saranno abbastanza forti da sopportare il perenne dubbio di aver fatto il bene.

La consapevolezza della responsabilità di ciascuno crescerà a colpi di motivazione, frutto di esperienze di mancanza e continua ricerca.

I giovani devono poter patire la frustrazione del loro limite e cercare, cercare insieme.

La memoria, grazie al continuo impegno degli eredi del passato, potrà quindi più facilmente fiorire e generare una Forza che superi l’inerzia, capace di costruire fondamenta che mettano saldamente al centro, l’umanità della persona e il benessere diffuso.

SM