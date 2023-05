Da Varese a Lecce in bicicletta, l’avventura di “Curvy biker”

«Percorrerò da Varese fino a Rimini la via Emilia e successivamente la via Adriatica per raggiungere Lecce, utilizzando quando possibile le varie ciclabili che incontrerò. Oltre a realizzare la mia personalissima impresa sportiva, fisica e mentale, questo progetto ha lo scopo di scoprire e far conoscere a più persone possibili questo straordinario paese e dimostrare che non è necessario andare all’estero per trovare luoghi unici che ti entrano nel cuore oltre che a sostenerlo economicamente visto che dormirò e mangerò nelle strutture che man mano incontrerò, percorrendo più di mille chilometri in una decina di giorni, con una bicicletta e un carrello il cui peso complessivo è di venti chili».

Si chiama Marcantonio Manni: leccese di nascita ma Varesotto di adozione. A gennaio del 2020 crea le pagine Facebook – Curvy Biker – ed Instagram – curvybiker_official – con quasi 5000 followers totali, dove condivide le sue avventure in bicicletta. Dopo molti allenamenti, prettamente in strada, conclude l’anno 2021 con oltre diecimila chilometri percorsi.

«L’inizio del nuovo anno parte con vari infortuni che mi costringono ad uno stop poco gradito. Durante il periodo di stop e ancor prima nell’ultimo lockdown maturo un pensiero: “Voglio raggiungere il Duomo di Lecce in bicicletta”, una chiara voglia di libertà, prima negata. Inizio a questo punto a pianificare e successivamente comperare l’occorrente da utilizzare. Decido di acquistare il carrello trailer COHO XC, prodotto in America da BURLEY, che si aggancia alla bici, invece delle canoniche borse da bikepacking».

«La bandiera dell’UCI, bianca con cinque bande colorate di colore blu, rosso, nero, giallo e verde, che sta a simboleggiare i cinque continenti, fa da sfondo alla scritta “CURVY BIKER”.

Appositamente utilizzato è il font con linee più “morbide”, chiaro intento nell’ironizzare nell’avere qualche kg in più, ma allo stesso tempo ferreo nel cercare sempre nuovi stimoli per migliorarsi in questa disciplina sportiva».

La partenza è prevista per il 16 giugno: «Pubblicherò quotidianamente foto e video delle varie tappe, su Facebook alla pagina Curvy Biker o sulla mia personale -Marcantonio Manni». Chi lo desidera potrà seguire, pedalata dopo pedalata, l’avventura del biker.