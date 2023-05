Gli eventi del weekend a Varese

Venerdì 5 maggio

I sepolcreti dimenticati:le necropoli romane di Malgesso e di Oltrona al Lago (Varese).

Presentazione del volume di Gabriella Tassinari.

ore 18.00 Sala del Risorgimento, Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese

Info: museivarese.it

S. VITTORE FESTIVAL 2023

ore 18.00, Villa Cagnola – Gazzada

Il martirio ovvero l’affermazione di un Altro come bene per me. Conferenza del Prof. Don Pierluigi Banna, docente di patrologia, Seminario della Diocesi di Milano, Prof. Don Alberto Cozzi, docente Facoltà Teologica Italia Settentrionale.

Ingegno Varese 5.0

Sala Royal Ascot di Unahotel Varese, Via Albani, 73

Programma e info: www.ordineingegneri.varese.it

La Compagnia Dimensione Teatro presenta la commedia musicale

IL PROFUMO DEL TEMPO

ore 21.00, Teatro di Varese, Piazza della Repubblica

Biglietti e informazioni: www.panedisantantonio.com, chiamare il numero 0332.232635 oppure scrivendo a info@panedisantantonio.com

Sabato 6 maggio

Visite rifugi antiaeei

dalle ore 14.00 Via Lonati

Per riscoprire frammenti di storia celati nel sottosuolo di Varese, apertura al pubblico a ingresso libero, con visite accompagnate dai volontari del Gruppo Speleologico Prealpino

Prenotazioni/info: info@speleoprealpino.it | speleoprealpino.it |

Premio Chiara | Festival del Racconto 2023

Gianni Spartà. Don Vittorione l’Africano, Pietro Macchione Editore

ore 17.00 Villa Calcaterra Via Magenta, 70 – Busto Arsizio

dialoga con l’autore Riccardo Prando

Il racconto della vita straordinaria di Vittorio Pastori, il “panzer di Dio”: da ristoratore affermato a Varese, all’incontro con mons. Enrico Manfredini, con la scelta di servire Dio e gli ultimi, attraverso le missioni in Uganda e fino all’ordinazione sacerdotale.Info: www.premiochiara.it

OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 2023 | MUSICA A SAN CASSIANO

ore 17.00 Chiesa di San Cassiano Via San Cassiano

Rassegna di musica antica in memoria di Marina Mauriello

S. VITTORE FESTIVAL 2023

ore 19.00- 23.00 Tensostruttura Giardini Estensi

Ballafon’s special evening: food, music and stories. Info: www.ballafon.it

ABBA DREAM | Tribute show

ore 21.00 Teatro di Varese Piazza della Repubblica

Info e prezzi: www.teatrodivarese.com

FESTIVAL BAROCCO DE “GLI SPEZIALI” | IX EDIZIONE 2023

ore 21.00 Chiesa di Sant’Imerio – Bosto

LA DIVINA ARMONIA. Info: lorenzoghielmi.com

Domenica 7 maggio

Visita guidata a San Martino e Solferino

Evento organizzato da Associazione Mazziniana Italiana – Sez. “Giovanni Bertolè Viale” – Varese

CLASSICI #INBIBLIOTECA

ore 15.00 Biblioteca Civica Via Sacco, 9

Il Frankenstein di Mary Shelley e l’immaginario fantastico di inizio Ottocento

Per informazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it |

Parrocchia di San Vittore Martire in Varese

Stagione concertistica

ore 16.30

Basilica di San Vittore

Piazza San Vittore. Vespro d’organo Info: santantonioabatevarese.it

Ex Natura Kids

ore 16.30 FAI Villa e Collezione Panza Piazza Litta, 2

In occasione della mostra Ex natura, già patrocinata dal Comune di Varese, saranno organizzati laboratori per i bambini. Info: www.villapanza.it

Concerto per voci liriche

ore 21.00 Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Evento organizzato da Centro Internazionale didattico-culturale “Cittadini del Mondo”

S. VITTORE FESTIVAL 2023

Le avventure di Pinocchio

ore 18.00 Teatro di Varese Piazza della Repubblica

Commedia musicale con la compagnia Splendor del Vero. Prevendite: Cartoleria Giam-pi, via Montebello, 3, Studio Broggini, via Dandolo, 5, Teatro di Varese

Parrocchia di San Vittore Martire in Varese

Stagione concertistica

ore 21.00 Basilica di San Vittore Piazza San Vittore

Concerto per la festa Patronale di S. Vittore. Info: santantonioabatevarese.it

lunedì 8 maggio

La Forza delle idee

L’evento, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, permetterà al pubblico di ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia della Croce Rossa. Info: www.crivarese.it

S. VITTORE FESTIVAL 2023

ore 15.00 Basilica di San Vittore Piazza San Vittore

Visite guidate “San Vittore nell’arte di Varese”. Info: santantonioabatevarese.it

Chicche in Città

Di cortile in cortile nella vecchia Varese

ore 15.00 e 16.30 Piazza Monte Grappa – Torre Civica

N. partecipanti a turno: 25. Durata percorso tematico: 1 ora e ½

Visite guidate per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del borgo antico della città di Varese a cura dell’associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese. Info: info@immagina.varese.it | +39 0332 435904

EVENTI DI PIÙ GIORNI

da venerdì 5 maggio a venerdì 9 giugno

Di Terra e di Cielo. Cinema ambiente natura esplorazione

Il programma della rassegna, dedicata alla natura e alla difesa dell’ambiente, con un totale di 31 appuntamenti, è assai variegato e vuole coinvolgere con la ricchezza del cinema di fiction, del documentario, dei reportages e del teatro. Filmmakers, ricercatori, operatori ambientali, testimoni di esperienze, arricchiranno spesso gli incontri e le proiezioni, a cominciare dai registi attivi nel nostro territorio. Programma/info: www.filmstudio90.it

fino a sabato 6 maggio

Campionato Italiano Classe Libera, Coppa Città di Varese e Trofeo Walter Vergani

Aero Club Adele Orsi Via Lungolago di Calcinate, 45

La Coppa Città di Varese e Trofeo Walter Vergani è una gara di classe unica ad handicap i cui risultati saranno validi per il Ranking IGC, cui possono partecipare piloti italiani di categoria Nazionale e piloti stranieri che però non saranno inseriti nella classifica del Campionato Italiano.. Info: acao.it

fino a giugno

SPORT SI PUÒ 2023

“Sport si può 2023” consiste in 16 lezioni in acqua per ogni ragazzo, da gennaio ai primi di giugno.

A partire da metà maggio si svolgeranno nelle varie sedi le feste finali che concluderanno il progetto, con le premiazioni degli alunni che hanno partecipato ai corsi.

Info: info@polhavarese.org |https://www.facebook.com/PolhaVarese

fino a sabato 2 dicembre

LA FORZA DEL COLORE

Visite guidate

Evento organizzato da Immagina Arte Cultura Eventi. Info: www.immagina.varese.it

MOSTRE

fino a domenica 28 maggio

Arte in simbiosi. Mostra del gruppo artistico ZER’ART

Location Camponovo Via dell’Assunzione, 17

Vernissage lunedì 1 maggio ore 18.00, presenta Mario Chiodetti. Orari: tutti i weekend e festivi, ore 10.00-12.30 | 14.30-19.00

fino a sabato 10 giugno 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese Piazza Libertà, 2

Orari: mercoledì 15.00 – 18.00 | sabato 9.30 – 12.30, previa prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it. Info: www.mostramontanari.it

fino a domenica 18 giugno 2023

ALBERTO BORTOLUZZI | GHOSTS

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Orari: martedi-domenica 9,30-12,30-14.00-18.00. Info: 0332.820409 | museivarese.it

fino a domenica 1 ottobre 2023

EX NATURA

Info: www.exnatura.it