Il Museo Fisogni di Tradate ospite a Theran in Iran

Il Museo Fisogni è stato invitato a partecipare all’Iran International Oil Show di Teheran, importante fiera del settore petrolifero, dal 17 al 20 maggio 2023. La partecipazione rientra nella più ampia collaborazione culturale internazionale tra il museo tradatese e il Gas Station Museum di Teheran, situato nella terza stazione di servizio più antica dell’Iran, aperta negli anni ’20 e di proprietà della società petrolifera locale NIOC.

Nei giorni trascorsi a Teheran, il Museo Fisogni ha promosso le proprie attività culturali, entrando in contatto con realtà nuove e significative. È stata inoltre formalizzata la collaborazione culturale tra i due musei, con la firma ufficiale del contratto e lo scambio di doni con Mr. Hossein Shameli, manager del Centro di Documentazione storica e dei Musei dell’industria petrolifera.

Il 19 maggio, presso il Gas Station Museum di Teheran, si è svolto un incontro con gli studenti universitari sul tema “La funzione della scienza e dei musei industriali nella società odierna”, in cui si è parlato anche delle reti di cui il Museo Fisogni fa parte: MIVA (Musei Industriali del Varesotto), MUDE (Circuito Lombardo Musei del Design) e la rete internazionale Museum of Tourism.

«Un’esperienza interessante ed intensa – spiega Nicolò Fisogni, amministratore del Museo e figlio del fondatore Guido – che ci ha permesso di conoscere una realtà diversa dalla nostra, ma anche simile sotto vari aspetti. In questo viaggio, abbiamo conosciuto persone affabili e molto accoglienti, che conoscono e amano non solo i musei industriali, ma la cultura italiana in genere, che sentono affine alla propria storia plurimillenaria».

«Desideriamo ringraziare tutte le persone che ci hanno accolto – aggiunge Marco Mocchetti, responsabile culturale del Museo Fisogni – in particolare la nostra accompagnatrice Ayda Mofakhami, che ha fatto di tutto per farci sentire a casa in questi giorni. È stata un’occasione di interscambio culturale davvero interessante, ricca di spunti e contenuti che potranno arricchire i nostri musei. Un resoconto di questa nostra «avventura» sarà presto pubblicato nel blog sul sito del Museo Fisogni».

Il Museo Fisogni della stazione di servizio di Tradate conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche (dal 1892 ad oggi), certificata dal Guinness World Record nel 2000. Il Museo nasce dall’attività di Guido Fisogni, imprenditore oggi in pensione che nel 1961 avviò una società edile nel settore delle stazioni di servizio. La collezione si compone di circa 200 pompe e distributori dal 1892 ad oggi (i più vecchi restaurati e funzionanti) e oltre 6.000 oggetti fra targhe smalatate, gadget, giocattoli e attrezzi, tutti inerenti alle stazioni di servizio e alle società petrolifere. Vi è anche un ricco archivio di documenti e cartoline. Il Museo ricostruisce oltre un secolo di storia dell’automotive, dell’energia e del design. Il Museo è oggi conservato nella casa di famiglia a Tradate, Villa Castiglioni Fisogni, una suggestiva location per matrimoni ed eventi aziendali e privati.