Incontro con l’autore alla Biblioteca di Gazzada Schianno: Mario Alzati presenta “Il gemello di Olonia”

Proseguono gli incontri con autori di romanzi che raccontano la storia della Resistenza e della Liberazione per come è stata vissuta nei paesi e dalle persone che vivevano nei nostri territori.

Mercoledì 17 maggio alle 18.30 nella Sala polivalente della Biblioteca comunale lo scrittore Mario Alzati presenterà “Il gemello di Olonia” (Macchione editore, 2022).

L’incontro sarà il secondo appuntamento di un ciclo sulla storia delle nostre comunità che partirà sabato 13 maggio con presentazione del libro “La Tonaca e il Fucile” di Franco Giannantoni a Villa Cagnola.

“Il gemello di Olonia” narra le vicende del panettiere Angioletto Pessina che cerca fra mille ostacoli i genitori naturali e scopre che la sua nascita è il frutto di una storia boccaccesca, che lo umilia e lo fa soffrire. Tormentarsi nel recriminare contro l’ingiustizia subita o accettare la realtà di una vita che in fondo non è da buttare? Nel contraddittorio percorso che lo porta a comprendere come il bene più prezioso sia la sua dignità di uomo, una tappa fondamentale è il coinvolgimento nelle vicende degli ebrei di Tradate colpiti dalla persecuzione nazifascista. Conosce figure che trovano il coraggio di proteggere le persone braccate, nascondendole o aiutandole a fuggire in Svizzera, e offre il suo piccolo contributo.

Il libro è l’ottavo romanzo in cui Mario Alzati rivisita gli avvenimenti del Novecento guardandoli con gli occhi del paese di Olonia come simbolo e metafora della provincia lombarda, romanzi che sullo sfondo di momenti storici quali la marcia su Roma, la lotta partigiana, la guerra di Etiopia ci conducono attraverso la vita quotidiana delle persone, tra amori impossibili, amicizia e descrizioni di personaggi caratteristici.

Mario Alzati, è insegnante in pensione e collaboratore di case editrici per la pubblicazione di libri di testo per la scuola media. Parallelamente ha sempre coltivato l’interesse per la cultura e le radici del territorio, che si riflette nel suo impegno di curatore dell’Archivio di storia locale per conto del Comune di Gorla Maggiore.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it