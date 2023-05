L’università scende in campo: è nata Liuc Sport Ssd

«Liuc si arricchisce di un nuovo e ambizioso progetto rivolto agli studenti per diffondere buone pratiche di vita all’insegna dello sport e della sostenibilità», dichiara il Presidente della Liuc – Università Cattaneo, Riccardo Comerio.

Nasce Liuc Sport Ssd arl, Società Sportiva Dilettantistica, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione degli studenti alla pratica sportiva e a corretti stili di vita, non senza un occhio di riguardo alla cittadinanza.

Tre gli asset fondamentali: il rafforzamento delle squadre Liuc già ora esistenti (calcio, pallavolo, pallacanestro) e la messa in campo di nuove; lo sviluppo dell’attività sportiva individuale, oltre ai corsi fitness che già si svolgono nel Campus, a sostegno di un benessere psicofisico che passa dal fare movimento, da una corretta alimentazione e da un modello di vita sostenibile. Infine, un rapporto sempre più stretto con la comunità chiamata ad “entrare in partita” con la possibilità, non ultima, di usufruire di eventuali nuovi spazi per lo sport, anche a cielo aperto.

Intanto, giovedì 25 maggio 2023 è stato compiuto il primo passo con la costituzione della Società Sportiva LIUC SPORT il cui Direttivo è composto da nomi di rilievo: Antonio “Toto” Bulgheroni, personalità di spicco a livello nazionale e internazionale nell’ambito sportivo e imprenditoriale, membro della Italia basket Hall of Fame, ha ricoperto diversi incarichi tra cui Presidente di Lindt, Caffarel, Pallacanestro Varese e della stessa LIUC; Mauro Miele, CEO di Stamperia Olonia, conosciuto nel mondo sportivo per i suoi risultati di livello internazionale prima nel motocross (primo italiano a vincere un Gran Premio mondiale) e successivamente nei rally, Campione del mondo WRC2 Master; Alessandra Caraffini, dopo anni di attività aziendale come responsabile delle risorse umane, oggi si occupa di consulenza aziendale basata sulla positive psychology, traslando il modello sportivo all’interno delle organizzazioni; ha avuto un’importante carriera sportiva nel canottaggio con un palmares arricchito da 21 titoli italiani, 5 partecipazioni mondiali e 3 partecipazioni alla Coppa del mondo; Antonio Palmieri, Docente di Management delle Società Sportive e coordinatore del percorso “Management dello sport e degli eventi sportivi” in LIUC; Francesco Manfra, rappresentante degli studenti LIUC; Giampietro Maria Teodori, Dottore Commercialista e Revisore Legale, titolare del Dipartimento Terzo Settore di Capital Advisory, ha maturato specifica competenza nella gestione degli aspetti civilistici e fiscali per le Associazioni e Società sportive; Paolo Carito, manager specializzato in strategie, innovazione e organizzazione dei processi sportivi, è il direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza i prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera. Docente all’Università di Roma 4 “Foro Italico”, attualmente è anche membro del CDA dell’Ascoli Calcio e ha ricoperto incarichi dirigenziali alla U.S. Sampdoria, in Lega Pro – Serie C e a Infront Italia SpA.

La realizzazione del progetto Liuc Sport è stata affidata alla società di consulenza Capital Advisory, rappresentata da Alessandro Papa e Francesca Iadicicco.