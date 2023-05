“Orientamente”, fare impresa s’impara a scuola con Confesercenti

“ORIENTAMENTE Fare Impresa si impara a scuola – percorsi di educazione all’imprenditorialità”.

Questo il titolo dell’evento di Confesercenti Lombardia che vede come mission in un mercato del lavoro in continua evoluzione, l’intento a sviluppare una “mentalità imprenditoriale” che mira ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e alla cultura d’impresa in diversi settori.

«Puntiamo ad accrescere le competenze degli studenti – dichiara il Direttore territoriale di Confesercenti Lombardia Rosita De Fino – per facilitarne le scelte una volta terminati i percorsi scolastici e dopo aver svolto esperienze presso le imprese».

«Confesercenti vuole proporsi quale incubatore di imprese con incontri formativi sui processi di avvio di impresa, testimonianze di imprese, selezioni per l’alternanza scuola lavoro e percorsi di tirocinio.

Tutti interventi atti ad avviare una cultura di Impresa stimolando e toccando con mano l’esperienza lavorativa per le scelte future. Gli imprenditori oltre a fare formazione saranno educatori di cultura all’imprenditorialità. Fare impresa non è un’impresa!».

«Siamo felici di collaborare con chi ha a cuore la crescita umana e professionale dei giovani e che sia disposto ad investire le proprie energie per questo, consapevole che loro sono il futuro» -dichiara la Direttrice della sede di Varese di CIOFS-FP – «La formazione professionale nasce proprio per far incontrare le necessità delle aziende con il desiderio dei giovani di esprimersi nel mondo del lavoro, con la certezza che ciascuno possa trovare il proprio posto, non solo per guadagnarsi da vivere, ma soprattutto per scoprire e poi esprimere al meglio le proprie eccellenze. Per questo CIOFS-FP promuove iniziative come questa e quotidianamente si impegna nell’educazione e formazione professionale dei giovani, nello stile del Sistema Preventivo di don Bosco, in un continuo dialogo con gli imprenditori e le associazioni del territorio».

Diversi saranno gli eventi a partire dall’11 maggio.

Il progetto si avvia con la collaborazione di alcune imprese associate che vede nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, l’intervento nelle aule del Ciofs Lombardia di Varese le attività della ristorazione e somministrazione; Regondell Bistrot, Ristorante Al Vicolino, La Vineria porta San Martino, Bar Cavallotti che racconteranno agli studenti la loro storia, il percorso che hanno fatto per aprire la loro attività, come e perché diventare imprenditori e cosa cercano in un lavoratore. Un incontro formativo fatto di consigli e con l’intento di trasmette la passione per il lavoro in proprio.

Mentre per la mattinata del 18 maggio nel salone dell’Istituto Ciofs FP Varese verranno allestite delle postazioni per i colloqui individuali.

Le attività che parteciperanno tra pubblici esercizi, ristorazione e attività turistiche potranno parlare con i ragazzi in uscita dalle classi terze e quarte, ricevere i loro curricula e porre le basi per possibili alternanze scuola-lavoro in avvio tra ottobre e novembre 2023 fino a marzo/aprile 2024 o per contratti di apprendistato di 1° livello volti al conseguimento del titolo di studio.

L’alternanza scuola lavoro non sarà solo rivolta alla formazione, ma anche alla conoscenza dell’Impresa in ogni sua forma rivolta anche alla conoscenza della gestione di impresa.

A conclusione dell’evento i ragazzi del primo anno si occuperanno dell’accoglienza e del welcome coffee ed allestiranno un buffet di saluto e ringraziamento a chiusura evento.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Varese e dalla Camera di Commercio di Varese in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.