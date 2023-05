“Ciao, mi hai dato un figlio fantastico” il cordoglio di Paolo Pozzi per la morte di Anna

Si è spenta Anna, con cui il nostro collega Paolo Pozzi condivideva l’amato figlio Adriano.

Lo annuncia lui stesso sulla sua pagina Facebook con un lungo e appassionato post che ricorda la malattia, le fatiche ma anche la meravigliosa eredità di un figlio e l’amore che li legava.

«Ciao Anna, mi hai dato un figlio fantastico, ci siamo tanto amati, siamo caduti, feriti, e ci siamo rialzati – ha scritto Pozzi – Hai avuto coraggio a scegliere me. E io non dimentico di averti scelta per quello che eri. Non esiste cosa più bella al mondo che essere amati dalla donna che si ama».

Tutta la redazione di Varesenews si unisce al suo dolore e lo abbraccia, in questo difficilissimo momento.