Una serata “verde” al parco degli Ulivi di Varese

Il 20 maggio prossimo il Parco degli Ulivi di via Monte Bernasco a Varese, ospiterà una simpatica serata “green”

Comincerà alle 19.30 con un aperitivo – pic nic rinforzato di benvenuto (contributo 10 euro) dove i partecipanti dovranno solo portare il vostro plaid o coperta preferita. Organizzato dagli amici dell’olio di sant’Imerio, il ricavato dell’aperitivo verrà utilizzato per la manutenzione del Parco (è gradita la prenotazione, entro il 18 maggio, a: info@oliodisantimerio.it).

L’evento proseguirà alle 21.15 con una serata di Multivisione all’aperto in collaborazione con le Associazioni Foto Club Varese APS e AIDAMA (Associazione Italiana di Autori di Multivisione Artistica): proiezioni in multivisione dedicate alla natura che faranno viaggiare i partecipanti attraverso immagini e musica. In caso di maltempo l’evento sarà annullato