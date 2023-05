Una speciale Favola della buonanotte da condividere con la mamma ad Azzate

Giochi teatrali in pigiama aspettando la Festa della mamma, sabato 6 maggio alle ore 20.30 assieme alle cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona

Aspettando la Festa della mamma, che in questo 2023 si celebra domenica 14 maggio, Azzate dedica una serata speciale alle mamme e ai loro bambini con nuovo appuntamento delle Favole della buonanotte, da condividere questa volta ciascuno con la propria mamma.

Sabato 6 maggio alle ore 20.30, mamme e bambini, con i loro pigiamini e avvolti in una calda copertina, sono attesi in Sala Triacca dalle cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona per una speciale “Favola della buonanotte con la mamma”.

Il racconto sarà accompagnato da divertenti giochi teatrali, latte, tisane, biscotti e un piccolo omaggio “per una buonanotte davvero speciale”.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per ogni coppia mamma e bambino.

La prenotazione è necessaria ai numeri 339 6178572 oppure 340 5079560.

La Sala Triacca è in via Volta 26, ad Azzate.

L’evento è promosso dalla Pro Loco di Azzate, Piccola compagnia Instabile e associazione Ca’Matta.