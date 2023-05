Con il presidente della regione Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la presidente von der Leyen e la presidente Meloni hanno sorvolato in elicottero le zone colpite dall’alluvione.

Von der Leyen in visita in Emilia-Romagna: “L’Europa è con voi”

Sopralluogo delle zone colpite dall’alluvione per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , in vista in Emilia Romagna insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni , nella giornata di giovedì 25 maggio.

We are mobilising European support.

For relief, for rebuilding, and for adapting to extreme weather.

I want to tell the people of Emilia-Romagna:

“Tin bota. L’Europa è con voi.” pic.twitter.com/uZqKv1S0PI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2023