Assemblea dei soci di ANTEAS Varese odv a Ispra

Venerdì 9 giugno, presso l'”Albergo Ristorante Europa” di Ispra, via al Porto 68, si terrà l’assemblea dei soci di ANTEAS Varese odv.

Nata 25 anni fa dal sindacato anziani della CISL, FNP, Anteas oggi è tra le più importanti realtà provinciali tra gli Enti del Terzo Settore: regolarmente iscritta al RUNTS, consta ad oggi di più di 350 soci in tutta la provincia e di 105 volontari attivi, la maggior parte assegnati

al trasporto di disabili e fragili verso le strutture di cura e di accoglienza.

Nel 2022 nella provincia di Varese, con 15 autovetture, di cui 4 dotate di piattaforma di caricamento per il trasporto di disabili in carrozzina, abbiamo percorso più di 300.000 km., decisamente in crescita nell’anno in corso,

Ci occupiamo anche della raccolta, preparazione di pacchi alimentari, distribuiti alle famiglie in grave stato di disagio.

Ci occupiamo inoltre del benessere dei nostri soci, con iniziative culturali e turismo sociale