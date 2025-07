Passeggiate all’alba a Ispra tra storia e mirtilli da raccogliere nel Parco della Quassa

Sabato 5 e giovedì 10 luglio l’Infopoint di Ispra propone due paseggiate guidate per tutti, con partenza alle 7.30 sul lungolago. Prima tappa: il Mausoleo Castelbarco

Passeggiate all’alba per scoprire le meraviglie di Ispra, dal fresco delle rive del lago al mattino alla visita al Mausoleo Castelbarco e infine un’immersione nella natura del Parco della Quassa, con la raccolta dei succosi mirtilli dell’azienda agricola El Sciatt Gord, per un ottimo spuntino post camminata!

L’escursione “A Ispra tra storia e mirtilli”, organizzata dall’Infopoint di Ispra, sarà proposta nelle mattinate di sabato 5 luglio e giovedì 10 luglio 2025 con partenza dall’Infopoint di via Verbano 208 alle ore 7.30.

Godendo dell’aria più fresca del mattino, grandi e piccini potranno avventurarsi una passeggiata facile e rigenerante tra storia e natura. La prima tappa sarà il Mausoleo Castelbarco per poi scendere lungo via Riviera e continuare sul lungolago, raggiungere il Parco della QUassa e da qui l’Azienda Agricola.

Qui, accolti dalla proprietaria, tutti i partecipanti, adulti e bambini, potrannno procedere in autonomia alla raccolta di succosi mirtilli biologici.

L’Azienda Agricola El Sciatt Gord produce e vende mirtilli e lamponi biologici a km zero. Non fa uso di fitofarmaci, concimi chimici, diserbanti, antiparassitari e serre.

La passeggiata guidata si snoda su un percorso semplice e avrà una durata complessiva di circa un’ora e mezza.

§A ogni partecipante è richiesto un contributo di 5 euro per la camminata mentre i mirtilli raccolti avranno un costo di 7,5 euro al chilo.

Per info e prenotazioni è possibile contattare l’Infopoint di Ispra in via Verbano 208 Ispra lungolago (negli orari di apertura: lunedì e giovedì 9.30-13.00 e 13.30-17:00 | sabato e domenica 9.30-13.00 e 13.30-18:00) oppure scrivendo a infopoint@comune.ispra.va.it o al numero +39 328 8377206.