Cinture nere Uisp al PalaBisterzo di Busto Arsizio

NOTIZIARIO UISP del 7 giugno 2023

KARATE – ESAMI DAN REGIONALI UISP, GLI EVERGREEN

.

Al termine della stagione si sono tenuti al Pala Bisterzo di Busto Arsizio gli esami regionali per il passaggio ai gradi di cintura nera primo e secondo Dan che sono di competenza regionale. Una ventina i partecipanti che si sono presentati all’appuntamento dopo aver effettuato il corso regionale di 16 ore, tenuto dai tecnici regionali nell’arco della stagione.

«Molta agitazione per chi ha sostenuto l’esame, sia per chi per la prima volta indosserà la cintura nera, i primi Dan ma anche per quelli che maturata l’esperienza possono sostenere l’esame di secondo Dan – spiega Paolo Busacca, responsabile regionale discipline orientali – Ci sono state delle valutazioni da parte della commissione che hanno certificato un livello molto alto degli esaminandi con più di un atleta che ha ottenuto il massimo dei voti in tutte e tre le materie di esame; kion le tecniche fondamentali, kumite il combattimento e kata le forme».

Uno degli esempi più interessanti di “sportpertutti” è il karate evergreen ovvero la possibilità di iniziare a praticare karate a partire da 60 anni, un progetto iniziato nel 2002 che comprendeva la prevenzione delle cadute ed alcuni elementi di difesa personale estrapolati comunque dal karate. Nel tempo gli stessi utenti si sono appassionati ed hanno voluto approfondire la conoscenza dei principi del karate e successivamente la pratica, da qui è nata l’esigenza di approntare un programma che fosse fruibile per le persone di quella età, un lavoro iniziato nel 2010 per i programmi base di inizio pratica (cintura bianca) e via via per tutti gli altri gradi andando a esaminare le varie problematiche nel rispetto dei tempi e dei modi di apprendimento legate all’età.

L’età media dei partecipanti all’esame di primo e secondo Dan del gruppo è ben oltre i 70 anni, con il più giovane di 67 anni ed il meno giovane di 79 anni. Per il primo dan: Luciana Bissoli e Angie Biagonba. Per il secondo dan: Gabriella Coerezza, Gianni Zardin, Sara Fotia e Maurizio Restelli che avevano sostenuto l’esame di primo dan nel 2019. La commissione tecnica regionale formata da: Filippo Sanfilippo, Franco Barone, Monica Rizzo e Salvatore Ianiro.

BASKET – APPIANO GENTILE U14, CHE ANNO

«Grandi risultati quest’anno!». L’entusiasmo è di Stefano Longo, assistant coach di Angelo Serafini della squadra Indipendente di Appiano Gentile Categoria Under 14.«Il primo girone Uisp è passato con una sola sconfitta. Che dire?

Ci siamo allenati duramente quattro volte alla settimana e tanti nostri ragazzi sono migliorati tantissimo. In finale abbiamo ritrovato Vedano Olona: ottima squadra, ma la cui preparazione non è stata sufficiente a fermare i nostri. Un grazie particolare a tutta l’organizzazione Uisp, al mio primo coach Serafini che ha creduto in me e al nostro dirigente Raul Guffanti sempre disponibile per la logistica».

DANZA – Grande spettacolo “Origami” di All Dance Academy

«Dove naufraga un amore che ha perso la sua bussola? Viaggiare ancora con i sogni e le speranze di un bambino; Remare forte con la saggezza e le verità di un anziano». Questo è l’essenza dello spettacolo di danza della All dance Academy di Venegono Inferiore, asd affiliata Uisp, intitolato “Origami”, che verrà portato in scena al Teatro di Varese domenica 11 giugno alle 20.45 (i biglietti possono essere acquistati

prima dello spettacolo). Sarà ambientato negli anni Sessanta e tratterà tematiche attuali come l’amore e la famiglia. Sul palco si esibiranno 191 allievi della scuola.

Regia e sceneggiatura di Michela Cremona. Coreografie di Carlo Ceballo, Claudia Pintus, Michela Cremona, Stefano Mazzoli, Giorgia Gesuato, Mirko Velli e Stefano Beltrame.