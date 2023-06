Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: CHIUSA UNA PORTA…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Sta per finire la scuola, stanno finendo le lezioni e quindi anche la monday lesson sta per giungere alla sua conclusione!

Settimana prossima sarà la nostra ultima lezione!

Come sapete meglio di noi, ogni storia, ogni percorso, ogni esperienza ha una sua fine, ma non è la fine della vita, è solamente l’inizio di un nuovo viaggio!

Quando finisce qualcosa, nel quale abbiamo investito tutta la nostra energia, passione, impegno, divertimento e vero amore, proviamo un senso di vuoto, di smarrimento, ma è proprio perché finisce, che abbiamo la possibilità di passare e cominciare a qualcosa di più grande, importante, entusiasmante!

La tristezza della fine deve essere sostituita dalla saggezza della lezione appresa e dal coraggio di volare verso dei sogni ancora più grandi e ambiziosi!

Non esiste una fine, come non esiste un inizio, esiste solo il divenire!

Ci accorgiamo dell’importanza e del valore di una persona e di una cosa, solo quando l’abbiamo persa…..quindi? Ad ognuno di voi la risposta!

CONTINUA A SOGNARE!

LUCA&SIMONE!

SPETTACOLO SPETTACOLARE!

(foto Pexels)