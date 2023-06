I “Piccoli Cori Valcuvia” a Longarone

Sabato 3 giugno i “Piccoli Cori Valcuvia” preparati da Margherita Gianola saranno gli ambasciatori della nostra valle a Longarone (BL) in un evento molto significativo: l’inizio ufficiale delle celebrazioni per i 60 anni dalla tragedia del Vajont. Alle 17.30 il Palasport di Longarone ospiterà “Corinfesta – Vajont 60”. Canteranno insieme 27 cori di bambini provenienti dalla Lombardia, Piemonte, Triveneto, Sardegna, Sicilia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio, con il coordinamento del Coro Arcobaleno di Limana (BL).

Le 500 voci dei giovanissimi coristi provenienti da tutta la Penisola daranno forma a una delle più imponenti manifestazioni corali di tutta l’Italia. I cori fanno parte della Galassia dell’Antoniano, un insieme di cori giovanili che si ispirano, non solo per il repertorio, ma soprattutto per gli ideali, al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, cui fanno capo. «Vogliamo dare un segnale forte alla memoria del Vajont, che 60 anni dopo deve essere trasmessa perché non cada nel vuoto, ma diventi monito e riflessione. E chi meglio dei bambini e e del loro candore?» le parole del sindaco, Roberto Padrin. La manifestazione ha anche uno scopo solidale: raccogliere fondi da destinare all’Associazione “Insieme si Può” per il progetto di un nuovo pozzo in Africa: ogni coro porterà in quell’occasione un’offerta raccolta in modo molto semplice tra gli stessi coristi, che hanno rinunciato a qualcosa di proprio per condividerlo con chi ne ha più bisogno.

E anche i coristi della Valcuvia hanno preparato una scatola colorata, nella quale, nell’ultimo mese, sono confluite le generose e spontanee offerte di tutti i bambini. «Per “Corinfesta” abbiamo costruito uno spettacolo che farà riflettere e pensare» spiega Lodovico Saccol, conosciutissimo autore di canzoni per bambini, vincitore di ben tre edizioni dello Zecchino d’Oro, coinvolto nelle scelte artistiche della manifestazione. «Per i bambini il canto corale è emozione ma anche ascolto e relazione. Legare questa attività al ricordo del Vajont sarà un percorso di crescita importante per tutti i piccoli coristi che arriveranno a Longarone».

E a Longarone, ad accompagnare i Piccoli Cori Valcuvia, ci sarà anche il sindaco di Cuvio, Enzo Benedusi, la cui presenza sottolinea l’importanza dell’evento e la vicinanza della nostra terra a quella valle che fu teatro di una grande tragedia ma che ora è fonte di grande speranza.