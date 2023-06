Inaugurazione a Morosolo della nuova sede dell’Arcobaleno di profilo

Saranno alcuni locali della Schola di Morosolo, in via Maroni 13 a Casciago, ad accogliere la nuova sede dell’Arcobaleno di profilo, spazio psicomotorio e di ricerca educativa si avvale della collaborazione tra Roberto Soru (fondatore della scuola triennale di psicomotricità di Varese) e diversi professionisti nel campo dell’educazione rivolta ai bambini e agli adulti.

L’inaugurazione è in programma per venerdì 9 giugno alle ore 18 con un aperitivo cui sono invitati a partecipare adulti, bambini e famiglie.

L’Arcobaleno di profilo è l’immagine sognata da Bruno Munari evoca la capacità di stupirsi propria dell’infanzia ed ispira la psicomotricità relazionale e le attività per lo sviluppo armonico della persona proposte dal centro, nato per mettere a fuoco non tanto le abilità ma i bisogni individuali e sociali delle persone, grandi o piccine che siano. Che si tratti di bisogni speciali, oppure modi speciali di rispondere alle esigenze dell’essere umano nelle sue diverse manifestazioni. Per ogni sfumatura un colore, “per ogni bambino una risposta”, secondo il motto montessoriano.