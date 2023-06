Indagini su D’Alema, Giordo e Profumo per la compravendita di navi e aerei alla Colombia

Su disposizione della Procura di Napoli sono state effettuate una serie di perquisizioni ad Alessandro Profumo (nella veste di amministratore delegato di Leonardo), dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, di Giuseppe Giordo, ex direttore del settore Navi di Fincantieri e di Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D’Alema.

Il decreto di perquisizione nei confronti dei quattro indagati è stato emesso nell’ambito delle indagini dell’ufficio inquirente partenopeo sull’operazione di compravendita di navi e aerei alla Colombia poi non andata a buon fine.

A tutti viene contestato il reato di corruzione internazionale aggravata, in quanto (è l’ipotesi degli inquirenti) avrebbero agito con l’ausilio di un gruppo organizzato attivo in diversi Stati, tra cui Italia, Usa, Colombia e anche in altri. I fatti contestati risalgono a una data prossima al 27 gennaio 2022.

I magistrati ipotizzano che gli indagati si siano “adoperati come promotori dell’iniziativa economica commerciale di vendita al governo della Colombia di prodotti di aziende italiane a partecipazione pubblica – Leonardo, in particolare, aerei M 346 e Fincantieri per Corvette piccoli sommergibili e allestimento cantieri navali – al fine di ottenere da parte delle autorità colombiane la conclusione degli accordi aventi a oggetto le forniture e il cui valore economico ammontava a oltre 4 miliardi di euro”.

«Il presidente D’Alema ha fornito la massima collaborazione all’autorità giudiziaria e sarà dimostrata la sua estraneità alle contestazioni», ha detto l’avvocato Gianluca Luongo, legale dell’ex primo ministro. «Il mio assistito Giuseppe Giordo è assolutamente tranquillo, siamo in presenza di una costruzione giuridica assolutamente ardita», dice Cesare Placanica, avvocato dell’ex direttore generale della divisione navi militari di Fincantieri.