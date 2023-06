Intervento dell’elisoccorso a Lonate Pozzolo per la caduta di un ciclista

(Immagini di repertorio)

Sono gravi le condizioni del ciclista caduto questa mattina, 2 giugno, attorno alle 11 in via XXIV Maggio a Longate Pozzolo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui l’uomo, di 49 anni, ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso decollato dalla base della Soreu dei Laghi di Villa Guardia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri di Busto Arsizio che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.