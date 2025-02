Intorno a Malpensa nuove aree logistiche per mezzo milione di metri quadri. “Una crescita disordinata”

Intorno a Malpensa si fa i conti con una «crescita disordinata» che «comporta un continuo consumo di suolo». Lo dice l’Unicomal (Unione dei Comitati di Malpensa) che fa riferimento ai diversi progetti avviati o allo studio intorno allo scalo aeroportuale più importante del cargo italiano, che gestisce il 62% delle merci per via aerea.

L’UniCoMal ricorda il progetto controverso del maxipolo logistico di Tornavento di 312.000 mq (equivalente a 40 campi di calcio), in una delle zone più preziose del Parco del Ticino, il progetto di 90.000 mq a Cairate, il polo logistico di Ferno di 66.000 mq, di cui peraltro non si parla più da qualche anno. O ancora l’area logistica di Robecchetto con Induno, 48 “baie” per il carico e scarico merci su un’area di 94mila metri quadri su terreni naturali.

Ma si possono citare anche altri interventi in fase di avvio, come quello previsto a Besnate. O – allargando di poco lo sguardo – il raddoppio dello scalo intermodale di Sacconago.

Tutti progetti che sono accomunati dall’idea di intervenire su aree non edificate, oggi fertili e che invece finirebbero erose dall’espansione di asfalto e cemento. «Non sarebbe meglio sfruttare queste zone dismesse, ormai già compromesse dal punto di vista ambientale, piuttosto che impermeabilizzare sempre più suolo i cui servizi ecosistemici sono ancora preziosi?» si chiede l’UniCoMal, segnalando anche come ci siano casi di piattaforme logistiche che sono state abbandonate dopo alcuni anni perché considerate non profittevoli.

La Lombardia è la regione italiana più esposta al consumo di suolo: i dati più aggiornati di Ispra (l’istituto nazionale di studi ambientali) riguardano l’anno 2023, che ha segnato un avanzamento della cementificazione della Lombardia di ben 7,3 km quadrati, un incremento annuo che è secondo, sia pur di pochissimo, solo a quello altrettanto negativo della Emilia-Romagna. In Italia complessivamente l’erosione di 6439 ettari di terreno fertile, pari a più di 64 km quadrati.

Di seguito l’intervento completo di UniCoMal