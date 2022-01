A Ferno 70mila metri di logistica per Malpensa. Ecco aree e interventi sulle strade

Il gigante della logistica bussa alla porta e Ferno– paese nella zona di Malpensa – avvia subito il percorso per arrivare a realizzare un gigantesco centro di smistamento merci, che – si può immaginare – lavorerà a stretto contatto con l’aeroporto.

La proposta è stata consegnata in Comune da Logistics Capital Partners, gigante internazionale dell’edilizia per logistica, che realizza piattaforme (capannoni e aree contigue) “chiavi in meno”, ceduti poi ai giganti delle spedizioni e della logistica. Tra i clienti maggiori con cui ha lavorato in Italia ci sono Kering e Amazon, sull’asse padano tra Piemonte e Lombardia (nella foto di apertura: magazzino a Settimo Torinese).

Il primo passaggio in consiglio comunale è stato fatto già a fine dicembre 2021, nell’ultimo consiglio di fine anno. «È la più grande opera che Ferno abbia mai visto» dice il vicesindaco e assessore all’urbanistica Mauro Cerutti. «70mila metri quadri tra via Quarto e via Agusta, un capannone a emissioni zero, classe A industriale».

Centinaia di veicoli e “settecento posti di lavoro”

Il capannone sarà realizzato nella zona industriale del paese, che si trova – per così dire – incastonata tra il polo produttivo Leonardo e le reti dell’aeroporto di Malpensa. Con parcheggi circostanti «per circa 800 veicoli, 700 a disposizione degli operatori e 100 per i dipendenti».

Va distinto: il grosso dei posti sono per “operatori”, che significa camion e furgoni che faranno la spola, mentre appunto un centinaio sono quelli dei dipendenti “in loco”. È questo che fa dire al vicesindaco che il nuovo centro porterà «settecento posti di lavoro», tra diretti e indiretti. «Qui siamo vicino a Malpensa, questo è il valore».

Le opere connesse sulla viabilità

La cartografia dell’intervento

Non a caso le opere connesse sono orientate soprattutto alla viabilità. «Sono oneri di compensazione ambientale, aggiuntivi rispetto gli oneri di urbanizzazione» dice Cerutti, che sintetizza così la posizione dell’amministrazione: «Abbiamo spinto sull’acceleratore». Nel senso che si procede a ritmi serrati (per stare dietro alle richieste del promotore) ma sapendo di essere di fronte a giganti con enormi capitali si sono anche fatte richieste consistenti in termini di opere.

Punto primo: l’intervento prevederà «l’allargamento di via Santa Maria e via Case Sparse». È l’asse che – dalla zona industriale fernese – va verso la Cargo City di Malpensa. Un asse (perimetrale esterna di Malpensa) oggi piuttosto stretto, già teatro di incidenti mortali: dal momento che è previsto l’aumento di traffico dovrà essere allargata e riqualificata, a partire dal curvone sotto la medievale chiesa di Santa Maria, dove dal paese si scende a livello della brughiera di Malpensa.

Secondo intervento: l’allargamento della SP28, che in paese si chiama via Gorizia. È la strada verso Cardano al Campo, che conduce anche verso il casello dell’autostrada di Besnate (A8-A26). Asse un po’ tortuosa e per cui da tempo si chiedeva una ciclabile, che appunto verrà realizzata dall’operatore. «Noi invece come Comune dovremo pensare all’illuminazione».

Terzo intervento: «Verrà realizzata una ciclopedonale lungo via De Gasperi», la strada alberata che si può definire circonvallazione del paese e che congiunge anche i due assi principali di cui dicevamo al punto 2-3.

Quali sono i tempi del progetto Logistics Capital a Ferno?

Una grafica (VareseNews) con la sintesi dell’intervento e delle opere previste

Si diceva che l’operatore ha interesse ad accelerare e dunque ce l’ha anche il Comune. «Abbiamo avviato la Valutazione d’Impatto Ambientale con la Provincia e la verifica di non assoggettabilità di Vas e variante PGT per l’intervento sulla via Santa Maria» spiega Cerutti.

Presentata la richiesta al 30 di dicembre, la Provincia dovrà rispondere entro il 20 di gennaio. Successivamente si passerà alla Variante al Pgt, che sarà puntuale. E distinta da quella che sarà necessaria per un altro progetto (quello sull’area ex Manifattura), per accelerare al massimo l’intervento.

Obiettivo? «Arrivare ad approvazione a adozione In tarda primavera». Poi via ai lavori. In attesa di scoprire quale marchio comparirà sul capannone e di chi saranno i furgoni che faranno la spola tra Cargo City, il magazzino di smistamento e gli altri clienti.