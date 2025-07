Con il Ferno Jazz festival tre giorni di musicisti internazionali e ogni genere di jazz

il Ferno Jazz Festival 2025, alla quarta edizione, offre un fine settimana di musica ed emozioni con nomi di fama internazionale, nel weekend 4-6 luglio.

Appuntamento alla tensostruttura del Parco Comunale di via Pedrotti: “un evento divenuto ormai punto di riferimento nella nostra provincia per tutti gli appassionati del Jazz, che quest’anno vedrà la partecipazione di ospiti di fama internazionale in una location allestita a tema per l’occasione e dotata di punto ristoro”, dice la sindaca Sarah Foti.

La rassegna è in programma per venerdì, sabato e domenica 4, 5 e 6 luglio ed è promossa e organizzata dal Comune di Ferno – Assessorato alla Cultura, con il patrocinio di Sea Milan Airports e di Regione Lombardia attraverso l’assessorato alla Cultura regionale, a testimonianza del valore e del livello qualitativo dell’iniziativa.

Il tutto con l’insostituibile apporto del direttore artistico Alvaro Belloni e dell’associazione New Sound con i suoi straordinari fonici guidati da Donato Schiena.

Sarà un’edizione speciale che si distinguerà per la qualità e la varietà delle proposte musicali.

Il programma prevede, infatti, la presenza di alcuni tra i nomi più noti del panorama jazzistico internazionale.

Venerdì 4 luglio, ore 21, si parte con il Big Pulse Quartet: un quartetto che unisce sonorità moderne e tradizionali in un mix esplosivo di creatività e virtuosismo.

Sabato 5 luglio, sempre alle 21, tocca al Joscho Stephan Trio: il virtuoso chitarrista tedesco, noto per la sua eccezionale maestria nel Jazz Manouche, porterà sul palco la sua inconfondibile energia e tecnica. Di ritorno dalla sua tourneè americana, che lo ha visto esibirsi in città quali Boston, Philadelphia, New York e La Vegas, suonerà a Ferno insieme a Giangiacomo Rosso e Julia Hornung.

Domenica 6 luglio, ore 21, la conclusione con Priscila Ribas Quintet: la talentuosa cantante brasiliana, che mescola il jazz con influenze della musica latina e della bossa nova, incanterà il pubblico con la sua voce calda e avvolgente.

L’accesso al festival è libero e gratuito e il servizio di ristoro sarà attivo a partire dalle 18:00, per una serata ricca di emozioni dedicata non solo agli amanti del Jazz ma anche a tutti coloro che desiderassero accostarsi a questo genere musicale in un’atmosfera unica.