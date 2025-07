Il personale è insufficiente: Asst Sette Laghi stanzia oltre 3,6 milioni di euro per prestazioni aggiuntive

Manca personale, si devono accorciare le liste d’attesa e occorre impostare la campagna vaccinale d’autunno.

In vista del surplus di attività da chiedere a medici e sanitari, l’Asst Sette Laghi ha disposto lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro da considerare come prestazioni aggiuntive.

Medici e infermieri saranno coinvolti in attività libero professionale per assicurare l’assistenza e i servizi, riducendo i tempi di attesa sia nei reparti, sia negli ambulatori sia nei pronto soccorso. Considerando che, in Regione Lombardia, viene riconosciuto un compenso orario di 100 euro per la dirigenza medica e di 50 euro per il comparto, l’azienda chiederà al personale “ in via eccezionale e temporanea, prestazioni orarie aggiuntive, allo scopo di ridurre le liste d’attesa”.

Il nuovo stanziamento, che coprirà il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2025, arriva dopo due delibere approvate nella prima parte dell’anno del valore di quasi 941.000 euro ciascuna.

Nel dettaglio, la cifra messa a bilancio fino a fine anno coprirà:

Medici

Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale : per un valore di 1.970.785 euro

Prestazioni oraria aggiuntive per liste d’attesa: 823.450 euro

Prestazioni aggiuntive per Pronto soccorso: 410.730 euro

Prestazioni aggiuntive campagna vaccinale: 21.159 euro

Comparto (infermieri):

Prestazioni per carenza personale 319.379

Prestazioni recupero liste d’attesa 50.400

Vaccinazioni 17.010

In tutto 3.612.913 euro Tra 1 luglio e 31 dicembre 2025

Rimanendo in tema di mancanza di personale, la Sette Laghi ha rinnovato l’accordo con l’Asst Gaetano Pini di Milano per la copertura di massimo n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l’uno, presso i reparti di degenza e il pronto soccorso dell’Ospedale di Tradate, esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione in parola e fino al 31.12.2025. L’importo complessivo stanziato è di 20.000 euro.

Sul fronte libero professionale, infine, si segnalano i bandi per il reclutamento di specialisti da inserire nella pediatria di Tradate ( spesa presunta di 208.000 euro) o nelle unità di anestesia e rianimazione ( spesa presunta di quasi 200.000 euro) o nei pronto soccorso ( spesa presunta di 137.000 euro).

Molti degli incaricati sono medici in pensione che hanno deciso di svolgere alcuni turni fino a fine anno. Infine una spesa presunta di 312.000 euro è stata disposta per il reclutamento in regime libero professionale di infermieri fino a fine anno.