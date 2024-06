Il terminal merci di Sacconago a Busto Arsizio raddoppia. Ecco come si sta trasformando

I lavori per l’ampliamento del terminal intermodale di Sacconago proseguono a grande ritmo. Lo scalo merci negli ultimi anni ha accresciuto la sua importanza al punto da rendere necessario l’intervento che potenzierà il polo logistico Malpensa Intermodale.

Il terminal di Sacconago raddoppia gli spazi

I lavori in fase di esecuzione portano ad un ampliamento dell’area di oltre 40 mila metri quadri che si aggiungono agli attuali 45 mila, l’allungamento dei binari da 600 a 750 metri e una nuova area di carico e scarico da 20 mila metri quadri. Questo amplimanento, per il momento, non comporterà un aumento del volume di traffico che dovrebbe rimanere di 3 treni al giorno e 70 camion in entrata e in uscita.

Un parco urbano a Madonna in Campagna per compensare

A compensazione, comunque, verrà realizzata un’area verde di filtro con un parco a servizio dell’adiacente Madonna in Campagna. Sorgerà un parco di circa 11.000 mq tra la chiesa di Madonna in Campagna e la via Piombina, aperto, con percorsi pedonali e diverse aree tematiche: uno spazio per il relax e la sosta nel verde, un “percorso vita” dotato di attrezzature per il fitness, uno attrezzato come area pic-nic e uno adibito a teatro naturale, con i rilievi a fare da tribune per ospitare eventi con il pubblico.

Malpensa Intermodale

Malpensa Intermodale S.r.l. è una società posseduta al 100% da FNM. È stata costituita a dicembre 2018 per svolgere servizi terminalistici nel settore del trasporto intermodale. Ha 7 dipendenti diretti a tempo indeterminato e 5 collaboratori esterni. Nel terminal operano stabilmente anche 14 dipendenti delle aziende insediate.

L’oggetto sociale include attività di studio, promozione, coordinamento, svolgimento, gestione e commercializzazione legate al settore del trasporto merci. Malpensa Intermodale opera presso il terminal di Sacconago nel Comune di Busto Arsizio.

Il Terminal di Malpensa Intermodale si trova a Sacconago Frazione di Busto Arsizio (Varese). È realizzato sulla rete FERROVIENORD che si collega con la rete nazionale di RFI a Busto Arsizio (3,7 km), a Novara (20 Km) e a Seregno (30 Km), e si colloca a 50 km da Svizzera, via Chiasso e Sempione.

Risulta pertanto connesso al sistema TEN – rete Core – e in particolare alle direttrici Sempione e Gottardo del cosiddetto corridoio Reno Alpi. Dal punto di vista ferroviario, il Terminal risulta infatti accessibile da Novara, Busto Arsizio, da Gallarate e Malpensa e da Seregno.