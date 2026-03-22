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Gallarate/Malpensa

Ferno, inaugurato il monumento restaurato degli Alpini: memoria e identità per la comunità

Cerimonia con i gruppi alpini e la sindaca Sarah Foti: “Custodire un monumento significa tramandare storia e valori alle nuove generazioni”

Generico 16 Mar 2026

È stato inaugurato questa mattina a Ferno il monumento restaurato degli Alpini, simbolo di memoria, identità e appartenenza per tutta la comunità. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi gruppi alpini, insieme alla sindaca Sarah Foti e a rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Nel suo intervento, la prima cittadina ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa: «Prendersi cura di un monumento significa custodire e trasmettere la memoria e la nostra storia alle nuove generazioni». Un gesto che, ha aggiunto, «parla di rispetto, identità e senso di appartenenza».

La sindaca ha poi richiamato i valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini: «In questo lavoro silenzioso si riflettono valori profondi fatti di sacrificio, operosità e spirito di servizio». Una presenza costante sul territorio che li rende «un punto di riferimento per tutto il paese».

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza, per l’impegno quotidiano degli Alpini, custodi di tradizioni e protagonisti attivi della vita sociale del territorio.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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