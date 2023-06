Investito un pedone in via Sanvito a Varese

Un pedone è stato investito in via Silvestro Sanvito a Varese, all’altezza della rotonda con via XXV Aprile.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 5 giugno, intorno alle 9.45, e ha coinvolto un ragazzo di 18 anni. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno verificato le condizioni del giovane e l’hanno trasferito in ospedale in codice verde.