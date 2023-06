L’Anpi di Gallarate chiama a raccolta le forze democratiche per il 2 Giugno

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Sezione di Gallarate, come tutti gli anni sarà presente in piazza Libertà a Gallarate, Venerdì 2 Giugno, a partire dalle ore 10, per celebrare l’avvento della Repubblica e quello successivo della Costituzione Italiana.

«Il direttivo di Anpi Gallarate, riunitosi nei giorni scorsi, ritiene opportuno e anzi indispensabile chiamare alla celebrazione di questa fondamentale ricorrenza tutte le forze democratiche che si riconoscono nei principi e valori della Repubblica e della Costituzione, per riaffermare con decisione la propria appartenenza al contesto democratico» – si legge in un comunicato- .

«Invitiamo pertanto tutti a partecipare al gazebo con le proprie bandiere e i propri labari e/o vessilli: nell’occasione sarà data parola a coloro che vorranno rilasciare una comunicazione o un saluto, sulla scorta dei principi e valori già detti. Noi crediamo indifferibile ogni testimonianza che si rifletta nell’Art. 21 della Costituzione, non di rado ultimamente messo in discussione o ignorato proditoriamente e con evidente arroganza e protervia. Rammentiamo a tutti come la Resistenza si avvalse dell’unità di intenti tra forze politiche diverse per combattere il comune nemico: il nazifascismo allora imperante. Il gazebo è promosso da Anpi, ma aperto a chiunque voglia partecipare per comunicare alla cittadinanza i valori della Libertà, della Pace, della Costituzione nel suo complesso».