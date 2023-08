A Lonate Pozzolo riparte il Comitato Genitori delle scuole Carminati

A Lonate Pozzolo nasce il nuovo Co.Ge (Comitato Genitori) delle scuole Carminati, il comprensivo che riunisce ben quattro plessi dei diversi gradi.

Un risultato ottenuto nell’estate, «dopo alcune riunioni alle quali hanno partecipato molti dei rappresentanti di classe dei 4 plessi scolastici, alcuni genitori e la Dirigente del nostro Istituto Comprensivo Carminati»

«Come molti sapranno, il CO.GE era un’associazione molto attiva sul territorio fino a prima del periodo Covid. Poi per vari motivi l‘associazione è rimasta inattiva per un lungo periodo e non è stato possibile riportarla in vita. Per questo motivo alcuni genitori hanno deciso di ricostruirla nel modo più semplice possibile rendendola da subito operativa con uno statuto sottoscritto dai fondatori e da un consiglio direttivo formato da un presidente, un vicepresidente, un segretario e consiglieri, ruolo ricoperto da tutti i rappresentanti di classe che di diritto sono parte della neonata associazione che è ovviamente aperta a tutti i genitori che ne vorranno fare parte».

«Gli obiettivi che il nuovo CO.GE si è posto per questo anno scolastico che sta per cominciare sono molto pratici e concreti. Il CO.GE vuole essere un ponte che possa mettere in comunicazione le famiglie con la scuola al fine di rendere l’ambiente dove i noltri figli e figlie passano gran parte delle loro giornate il più sereno ed inclusivo possibile, nella consapevolezza che l’apprendimento è possibile solo in un ambiente dove convivono rispetto, serenità e gioia nel condividere».

«Tra gli obiettivi che il CO.GE vuole realizzare da oggi in poi ci sono per esempio il coordinamento di attività come feste scolastiche (fiera di Natale e fiera di Primavera), merende comunitarie o l’ingresso del fotografo per il ricordo di classe, attività già svolte fino allo scorso anno scolastico ma senza una coordinazione che accomuni tutti i plessi minimizzando gli sforzi e massimizzandone i risultati».

Uno dei primi eventi proposti dal CO.GE è un mercatino di materiale scolastico che sarà ospitato nel plesso Brusatori sabato 2 Settembre. «Al mattino sarà possibile portare in dono materiale scolastico (nuovo o usato in buono stato): non solo cancelleria e quaderni ma anche zaini e grembiuli. Nel pomeriggio questo materiale verrà distribuito a chi ne farà richiesta a fronte di una eventuale offerta che andrà a costituire un piccolo fondo cassa a disposizione delle future attività del Comitato. Vi aspettiamo numerosi sia per donare (anche solo una matita è ben accetta, perché tante gocce fanno il mare!!) sia per ricevere. Perché tutti noi siamo piccoli da soli, ma forti insieme!»