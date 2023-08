Alberi malati a Cassano? “Serve la relazione dell’agronomo”

Progetto di nuova viabilità? Alberi malati? Sono elementi nuovi, per Tommaso Police, consigliere di minoranza a Cassano Magnago. Il punto di partenza è la decisione dell’amministrazione di abbattere un filare di tigli (quello più a nord) di quelli presenti in piazza 25 aprile.

«Prima di tutto sarebbe interessante avere un dettaglio dell’agronomo per capire lo stato di salute dei tigli in questione» dice Police, sorpreso da questo annuncio d’agosto, che dà per imminente l’intervento, per ragioni di sicurezza.

Ma c’è anche un altro aspetto che suona – almeno in parte – come una novità: «Si parla di nuova viabilità e nuova piazza XXV Aprile. Più volte come Lista Tommaso Police abbiamo chiesto di vedere il progetto in Commissione Territorio, è svilente da consiglieri apprendere di determinati progetti solo dalla stampa. È questa forse la partecipazione che intende Dabraio, poi si lamenta che si crea confusione».

Police chiarisce che «non siamo contrari a prescindere, è opportuno condividere per poter esprimere valutazioni in merito».

In questi giorni anche la Lega incalza l’amministrazione e Dabraio sul fronte trasparenza, sulla Variante al Piano Servizi del Pgt. Con scambio polemico con l’assessore: «Siamo basiti che l’Assessore Dabraio “rida” sulle osservazioni da noi sollevate» attacca la Lega Salvini Premier. «È pur vero che nell’avviso viene richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, ma nell’ottica di un miglior rapporto di trasparenza con la cittadinanza, il testo pubblicato era meritevole di maggior chiarezza. Le numerose opere descritte erano attese da molti anni, in particolare la “rotonda Lidl”; non comprendiamo pertanto come sia possibile dare un termine di un solo mese per suggerimenti e proposte, cadente oltretutto in agosto, periodo feriale per tutti gli italiani».