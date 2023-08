“Piante pericolose”: a Cassano Magnago giù i tigli di piazza 25 aprile

In questi giorni a Cassano Magnago cambia la viabilità di un tratto della via Marconi per permettere l’esecuzione in sicurezza di un intervento di manutenzione degli alberi esistenti sulla scarpata della ex colonia elioterapica. Ma non è l’unica novità: sono previsti anche alcuni abbattimenti in piazza 25 aprile.

Ma andiamo con ordine, partendo da via Marconi. “Tale intervento – spiega l’amministrazione – è organizzato da Sieco all’interno della sua competenza quale gestore del patrimonio verde comunale ed è eseguito da ditta specializzata, come concordato con l’Amministrazione Comunale, per mettere in sicurezza la scarpata e la sottostante via pubblica. Nei mesi scorsi, infatti, è stata chiesta una verifica a SIECO sullo stato di salute di quelle piante e l’agronomo incaricato, dopo un suo sopralluogo, ha stilato una relazione con cui suggeriva degli interventi per garantire la sicurezza del luogo”.

“Consci del valore del patrimonio arboreo comunale e della sua importanza ecologica, ma anche dell’imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e di chi si trova a transitare lungo le pubbliche vie o godere dei nostri parchi, l’Amministrazione sta effettuando delle verifiche puntuali anche sui filari alberati di Cassano Magnago, così come già fatto nel recente passato per i tigli di viale Rimembranze e via Redipuglia”.

Prossimo intervento che verrà eseguito – spiegano dal municipio – sarà la messa in sicurezza dei tigli posti sul lato nord di piazza 25 Aprile. “Anche per loro è stato commissionato uno studio specifico e l’agrotecnico incaricato ha evidenziato la pericolosità di alcune delle piante ivi esistenti. Per garantire, quindi, le condizioni di sicurezza, la Giunta Comunale, proprio in questi giorni, ha preso la decisione di intervenire anche su quel filare, così da togliere ogni potenziale rischio per la pubblica incolumità. Si procederà in seguito alla sostituzione con nuovi esemplari, considerato anche il progetto di sistemazione della piazza”.

“L’attenzione alla sicurezza – dicono dal municipio – è prioritaria per l’Amministrazione Comunale che procederà con le verifiche là dove si evidenzino problemi o potenziali rischi collegati agli alberi esistenti, garantendo sempre la loro sostituzione con dei nuovi, così da mantenere l’equilibrio ecologico e non perdere i vantaggi che ogni albero porta alla collettività”.