Cerro di Laveno capitale delle barche d’epoca per un intero fine settimana

Per un intero fine settimana, dall’1 al 3 settembre, la frazione di Cerro che si affaccia sul Lago Maggiore e che è nel territorio di Laveno Mombello diventa una capitale delle imbarcazioni d’epoca. La bella località lacustre infatti ospiterà l’11a Verbano Classic Regatta, la più importante manifestazione di questo tipo tra quelle che si tengono sulle acque interne.

L’evento è organizzato dall‘Associazione Vele d’Epoca Verbano insieme al Circolo Velico Medio Verbano e alla Canottieri Cerro Sportiva con il sostegno di Regione Lombardia e prevede la partecipazione di circa 40 vele d’epoca, classiche e tradizionali. Gli scafi e i rispettivi equipaggi si confronteranno in due regate ma anche nel concorso che premierà il miglior restauro; previsto anche il primo raduno nazionale delle Inglesine, caratteristiche lance a remi in legno utilizzate sui laghi lombardi.

«Questa manifestazione – spiega il presidente AVEV Paolo Sivelli – mantiene saldo il primato di unico e più partecipato raduno-regata nazionale in acque interne di scafi d’epoca dove, oltre alle vele latine, sono ammesse anche le derive storiche, che quest’anno potranno concorrere alla prima edizione del premio per il miglior restauro semplicemente inviando una mail di candidatura a info@veledepocaverbano.com».

Nel corso del weekend sono previste anche altre occasioni di incontro a partire da due brevi conferenze sulla cucina tradizionale del lago e la meteorologia, in programma venerdì 1 settembre alle ore 11 e alle ore 18 presso le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello. Alle 18.30 del venerdì, negli stessi spazi, si terrà l’aperitivo di benvenuto mentre la cena di gala per armatori ed equipaggi è prevista dopo la prima regata, sabato sera, a Palazzo Perabò di Cerro, seguita da un concerto all’aperto. Al termine della seconda prova in acqua di domenica 3 settembre, alle ore 13, si terrà la cerimonia di premiazione con rinfresco per tutti i partecipanti.

Per quanto riguarda invece le inglesine, si darà spazio al progetto sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto che consiste nel censire e catalogare le tipiche lance a remi da passeggio particolarmente diffuse sui laghi Maggiore e di Como. Chiunque può iscrivere la propria Inglesina a QUESTO link; Il Registro Universale Inglesine è riconosciuto dal comitato scientifico della FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche) e, facendone richiesta, permette di ottenere l’attestato di riconoscimento di imbarcazione di interesse storico italiano. Queste barche, di lunghezza compresa tra 5 e 8 metri, fin dai primi dell’Ottocento venivano impiegate dalle classi agiate per escursioni lungo il Tamigi, fino ad essere poi importate dai villeggianti inglesi sui laghi lombardi. Le barche, costruite in legno di mogano con la cosiddetta tecnica “a clinker”, in occasione della XI edizione della Verbano Classic Regatta verranno esposte nel porto antico di Cerro di Laveno dando vita al “Primo raduno delle Inglesine dei laghi” e partecipando ad un vero e proprio palio a colpi di remo nel quale vincerà l’equipaggio che dimostrerà più energia e resistenza.