È scomparsa Stefania Longoni Bortoluzzi, la dottoressa con la passione per la musica

(nella foto Stefania Longoni Bortoluzzi con la nipote Valeria)

Si è spenta all’età di 94 anni nella sua casa di Velate Stefania Longoni Bortoluzzi. Moglie del professor Emilio Bortoluzzi, padre del reparto di rianimazione dell’ospedale di Varese e stimato poeta, Stefania aveva condiviso la carriera in ospedale, era infatti un’anestesista, e l’amore per la cultura.

Nata a Milano, ha sempre avuto passione per la musica, un interesse iniziato in gioventù con il pianoforte e che ha coltivato per tutta la sua vita. Una passione trasmessa anche ai figli Alberto, Chiara ed Elisa e ai nipoti: il figlio di Elisa Pietro è un apprezzato violinista.

I funerali di Stefania Longoni Bortoluzzi si svolgeranno sabato 12 agosto, nella chiesa di santo Stefano a Velate alle ore 15.30.