Filippo Ganna medaglia d’argento nella cronometro dei Mondiali

Remco Evenepoel si conferma uno dei massimi talenti del ciclismo d’oggi. Persa la maglia iridata in linea conquistata nel 2022 (andata a Mathieu van der Poel), il belga si rifà immediatamente vincendo la prova a cronometro dei Mondiali di Glasgow. Ma alle sue spalle è altrettanto strepitoso Filippo Ganna, unico a tenere botta a Remco e splendido argento. (foto M. Borserini)

Al termine dei 47,8 chilometri del tracciato – partenza e arrivo nella località di Sterling – Evenepoel ha preceduto Ganna di poco più di 12″ dopo un duello a ritmi insostenibili per tutti gli altri concorrenti, sul filo dei 52 di media. Il bronzo è andato al giovanissimo britannico Joshua Tarling, staccato di 48″, poi il vuoto nel quale si sono dissolti anche grandi nomi come Wout Van Aert (5° dietro a McNulty) o Tadej Pogacar finito fuori dalla top ten come Foss e Kung. Piuttosto, va sottolineata la bella prova del secondo azzurro, Mattia Cattaneo, ottavo al traguardo.

Ganna era passato in testa al primo intertempo, con 4″ di margine su Evenepoel e 6″ su Tarling, ma il belga ha allungato nel secondo tratto (il più lungo) della cronometro guadagnando un margine di una ventina di secondi. Il campione di Vignone ha reagito rosicchiando qualcosa nella terza parte e cedendo pochissimo (appena 2″) nella impegnativa salita finale in pavé, poco adatta alle sue caratteristiche. Ma ormai l’iride aveva preso la strada delle Fiandre.

Poco male: la prestazione di Ganna, e la medaglia messa in bacheca, completano un’edizione dei Mondiali davvero eccellente per il corridore del Lago Maggiore che aveva già trionfato su pista nell’inseguimento individuale dopo aver colto l’argento in quello a squadre. Una certezza, quando conta.