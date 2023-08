Mondiali mountain bike, 16° posto per Giada Martinoli

Prova positiva all’esordio in una competizione mondiale per Giada Martinoli, la biker varesina di classe 2006 che oggi ha disputato la gara iridata di mountain bike di categoria Juniores. Martinoli era una delle quattro azzurre iscritte alla competizione di Glasgow, in Scozia, e si è piazzata al 16° posto finale.

Una gara onorevole quella dell’atleta di Bedero Valcuvia, tesserata per la Ju Green di Gorla Minore, che ha concluso a 5’34” dalla vincitrice, la canadese Holgrem che fin dal primo giro ha preso il comando ed è rimasta in testa da sola. L’argento è andato a un’altra canadese, Lowe, unica a inseguire Holgrem, mentre la polacca Grzegorzewska si è presa il bronzo dopo aver effettuato un forcing importante a metà gara, con il quale ha sgranato il gruppo delle inseguitrici.

Di questo plotone faceva parte la più attesa delle azzurre, Valentina Corvi, che però nel finale ha perso terreno e si è dovuta accontentare dell’11a posizione. Molto bene invece l’altra giovanissima, Elisa Lanfranchi, che ha duellato sino al traguardo conquistando un ottimo settimo posto, seconda di classe 2006. Come detto poi, Martinoli si è piazzata 16a mentre il poker dell’Italia è stato completato dal 36° posto di Marika Celestino.

La gara mondiale ha comunque coronato la stagione (fino a questo punto) di Martinoli che in precedenza aveva ottenuto una top ten (9a) agli Europei e aveva vinto l’argento al campionato italiano XCO disputato a Maser in provincia di Treviso.