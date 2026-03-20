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Bedero Valcuvia, proiettile d’artiglieria della Seconda Guerra Mondiale trovato e fatto brillare

L’ordigno, un grosso calibro da circa 26 cm, è stato rinvenuto giovedì pomeriggio. Dopo il presidio notturno dei Carabinieri, gli artificieri di Milano sono intervenuti all'alba per farlo brillare

Generico 16 Mar 2026

Un pezzo di storia bellica è riemerso nel tardo pomeriggio di giovedì 19 marzo a Bedero Valcuvia. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di una strada comunale, dove alcuni passanti hanno notato quello che sembrava a tutti gli effetti un grosso proiettile d’artiglieria.

I dettagli del ritrovamento

Si trattava di un ordigno di dimensioni notevoli, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale: un proiettile d’artiglieria di circa 25-26 centimetri, un “grosso calibro” che ha richiesto l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Lavena Ponte Tresa, che hanno isolato l’area e presidiato la zona per tutta la notte, informando il sindaco della necessità di una bonifica urgente.

Generico 16 Mar 2026

L’intervento e il brillamento

Come previsto, il 20 marzo la strada è stata chiusa al traffico per consentire l’azione degli artificieri di Milano. Giunti sul posto al mattino presto, gli specialisti dell’Esercito hanno rimosso il proiettile e lo hanno trasportato in una zona sicura per farlo brillare, eliminando ogni potenziale rischio per la cittadinanza.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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