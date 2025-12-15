Pulizia e disinfezione: il “dietro le quinte” dell’acqua potabile a Bedero Valcuvia
L'intervento di Alfa, realizzato in collaborazione con Sanipur, azienda specializzata nella sanificazione degli impianti idrici, sul serbatoio Streccione per garantire acqua potabile sicura e di qualità.
A Bedero Valcuvia, tra i boschi che caratterizzano il territorio, il serbatoio Streccione è al centro di un importante intervento di manutenzione. L’obiettivo è chiaro: garantire acqua potabile di qualità e tutelare l’efficienza dell’impianto idrico.
L’intervento, realizzato in collaborazione con Sanipur, azienda specializzata nella sanificazione degli impianti idrici, prevede la pulizia e la disinfezione completa delle vasche. Durante le operazioni vengono rimossi i materiali inerti depositatisi nel tempo sul fondo, assicurando così la piena funzionalità delle strutture e elevati standard di qualità dell’acqua distribuita ai cittadini.
Sicurezza e sostenibilità al primo posto
La manutenzione periodica riguarda tutte le infrastrutture gestite da Alfa, comprese vasche di difficile accesso, dove è necessario l’uso di attrezzature speciali. Sanipur applica procedure certificate e sicure e predilige prodotti a basso impatto ambientale, riducendo così l’impronta ecologica dell’intervento senza comprometterne l’efficacia.
Questa attività conferma l’impegno costante di Alfa nel controllare ogni fase della filiera idrica, dall’emungimento alla distribuzione finale. Un lavoro spesso invisibile, ma fondamentale per garantire ai cittadini un’acqua sicura, buona e sempre monitorata.
