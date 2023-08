Il grande caldo ha le ore contate: in arrivo piogge e brusco abbassamento delle temperature

L’ondata di calore portata dall’anticiclone africano ha le ore contate. Già da sabato l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, alimentata da un vortice depressionario sulle Isole Britanniche, porterà ad un brusco abbassamento delle temperature. Il contrasto termico con l’aria calda e afosa presente sulla pianura padana potrà alimentare forti temporali che attraverseranno il tutto il nord Italia tra sabato sera e lunedì.

Nel dettaglio la giornata di venerdì sarà ancora soleggiata, molto calda e afosa in pianura ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi e primi temporali di calore dal pomeriggio sulle Alpi, in possibile espansione anche su Varesotto e Lario in serata.

Sabato sarà soleggiato, meno caldo ma ancora afoso sulla pianura. Via via nuvoloso a partire da Piemonte, Alpi e Prealpi, con temporali già dal mattino in estensione nel pomeriggio fino alla pianura pedemontana, localmente intensi con possibile grandine e raffiche di vento.

Domenica nuvoloso con numerosi temporali, anche intensi con forti accumuli di pioggia soprattutto su Alpi e fascia pedemontana. Parziali schiarite in pianura. Sensibile calo delle temperature.

Nei primi giorni si settimana prossima la tendenza è cielo nuvoloso con piogge o temporali con aria fresca e ventilata. Martedì 29 Agosto vi sarà residua nuvolosità al mattino e via via soleggiato. Asciutto. Massime in rialzo verso 25°C.