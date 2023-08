In sella con l’Avis di Angera e Taino, torna la Pedalata della solidarietà

In sella per solidarietà. Domenica 3 settembre torna la biciclettata dell’Avis di Angera e Taino.

L’associazione anche quest’anno promuove la Pedalata della solidarietà, un’occasione per contribuire alle attività di una realtà così importante per il territorio e non solo. Il ritrovo è in programma dalle 9.30 in Piazza Garibaldi mentre la partenza è fissata per le 10.

Quella di quest’anno è la 23esima edizione della manifestazione aperta a tutti e non competitiva (iscrizione 5 euro).