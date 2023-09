A Besozzo passeggiate, open day e laboratori per bambini

Diversi gli eventi in programma a Besozzo per il fine settimana. Sabato 23 settembre, alle ore 9.30, a partire dalla Sala Letture (via Mazzini, 10 Besozzo) partirà una passeggiata di 5 km dal titolo “Bagno di Note e Foresta” per i sentieri del paese. L’esperienza rientra all’interno del programma di “Sentieri delle meraviglie”, una serie di attività promosse dal Sistema bibliotecario dei Laghi.

La camminata sarà guidata da Cristiano Nericcio, che accompagnerà i partecipanti alternando brani tratti dai libri di Stefano Mancuso con le note di un particolare strumento che permette di ascoltare i suoni proveniente dalle piante.

Inoltre, dalle ore 10.00 alle 11.00, in Sala Letture (via Mazizni, 10 Besozzo) ci sarà l’Open Day di VareseCorsi durante il quale verranno presentati i corsi attivi nel Centro Divers’età di via Zangrilli. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la Scuola civica di Musica (visa Bellorini, 2 Besozzo) si terrà l’Open Day della Scuola con la possibilità di iscriversi a diversi corsi di musica: lezioni di strumenti musicali (pianoforte, violino, violoncello, chitarra, etc ) e di canto.

Infine, per giovedì 28 settembre è previsto un laboratorio per i bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, dal titolo “Il profumo delle fiabe”. L’attività avrà inizio alle ore 16.30, presso la Sala Letture (via Mazzini, 10 Besozzo). I partecipanti scopriranno dei curiosi libri olfattivi, per poi fare un piccolo lavoretto profumato utilizzando la lavanda che hanno piantato questa primavera in biblioteca.

Per tutti gli appuntamenti si comunica che la partecipazione sarà gratuita. Per info e prenotazioni scrivere a biblioteca@comune.besozzo.va.it o contattare il seguente numero: 0332 970195-2-229.