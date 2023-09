Addio al filosofo Gianni Vattimo

Ci ha lasciato Gianni Vattimo, filosofo ed ex parlamentare europeo. Aveva 87 anni e si trovava in gravi condizioni all’ospedale di Rivoli, nel Torinese.

La triste notizia è stata confermata da Simone Caminada, che per 14 anni è stato assistente e compagno di Vattimo. Con profonda tristezza e dolore, Caminada ha voluto personalmente comunicare la perdita del caro amico e mentore.

Durante la sua carriera, Vattimo non solo si è distinto come filosofo ma ha anche servito come parlamentare europeo, lasciando un segno indelebile nel panorama intellettuale e politico.