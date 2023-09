ANACI Varese, corso di aggiornamento professionale a Malpensa Fiere

Quattro incontri formativi dal 22 settembre al 7 ottobre per gli associati all’ANACI di Varese a Malpensa Fiere di Busto Arsizio.

Gli interventi sono di assoluta attualità, come la salubrità dell’acqua: il Decreto legislativo del 23 febbraio 2023 rende l’amministratore responsabile della salubrità dell’acqua condominiale. Ne conseguono nuove responsabilità per l’amministratore alle quali gli esperti provvederanno a fornire tutte le risposte possibili.

Antincendi: la società Belfus ha messo a disposizione dell’associazione la loro aula corsi per aggiornare gli amministratori di tutti gli ultimi adempimenti della prevenzione incendi e presidi di urgenza e gestione e sicurezza antincendio in condominio.

Cantieri superbonus 110%: oggetto di continue modifiche da parte dei governi, con conseguenti problematiche che si accavallano per poter portare a termine i lavori entro i tempi previsti dalla legge, l’ANACI cerca di fornire agli amministratori tutti i consigli utili per tenere “la barra dritta” in mezzo ad un mare in tempesta che non si è ancora placato.