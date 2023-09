Conclusi i lavori di piazza Tolini a Creva di Luino

Sono stati conclusi i lavori che negli ultimi mesi hanno coinvolto piazza Tolini a Creva di Luino. Una serie di interventi che si inseriscono nel più ampio progetto di riqualificazione della rete fognaria dell’intera città lacustre, dal centro alle frazioni, che sta procedendo anche grazie al lavoro di Alfa srl.

Il cantiere è stato chiuso nelle tempistiche previste, contribuendo al rinnovamento di uno snodo fondamentale per raggiungere il valico di Fornasette – CH. Restano i lavori adiacenti, sulla bretella tra via Turati e via Creva. Strategici, ma che non toccano il flusso viario principale.