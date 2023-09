Dagli uccelli al popolo delle api, un ottobre ricco di eventi con la Lipu

Osservare gli uccelli, studiare il popolo delle api, riconoscere le erbe e bacche selvatiche. Sono solo alcune delle tante le attività messe in campo dalla Lipu di Varese per i fine settimana del mese di ottobre. Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione.

Il ritrovo è presso il centro visite in via patrioti 22 a Inarzo in provincia di Varese.

Domenica 1 h. 9.30 – L’EuroBirdwatching è la giornata internazionale degli uccelli migratori Questa manifestazione è organizzata da LIPU e i suoi partner e si tiene in tutta Europa da 30 anni il primo weekend del mese di ottobre. È un’occasione per imparare a fare birdwatching mentre vi accompagneremo alla torretta di osservazione all’interno della riserva integrale. È il periodo di passo migratorio, infatti gli uccelli percepiscono il cambio di stagione ed ecco che alcuni di loro sono pronti per affrontare un lungo viaggio, di migliaia di chilometri, per tornare nelle terre calde. Contemporaneamente, altri si preparano per venire da noi: i nostri ambienti saranno la loro casa per tutto l’inverno.

Domenica 1 h. 14.30 – Il popolo delle api Laboratorio per famiglie con bambini dai 8 ai 12 anni alla scoperta delle api! Vedremo come questi piccoli insetti sono insostituibili nella vita di tutti i giorni. Sapete riconoscere un’ape da una vespa? Come sopravvivono le api in inverno? Quanto vive un’ape regina? Un pomeriggio all’insegna della vita di un alveare accompagnati da un apicoltore, tra assaggi di miele e giochi di abilità e conoscenza. Durata evento circa 3 ore.

Sabato 7 h. 14.30 – Erbe, bacche e radici spontanee. Grazie dall’esperienza di Rosella Aresi, scopriremo quali erbe e bacche selvatiche si possono usare in cucina per preparare deliziose ricette, marmellate e conserve. Anche le radici offrono spesso inaspettate delizie. L’evento terminerà con una degustazione.

Domenica 8 h. 9.30 – Raccontar di Alberi Una passeggiata tra i sentieri della Riserva con lo sguardo rivolto ai giganti dei boschi. Durante il percorso avremo modo di ascoltare la "voce delle piante grazie alla tecnologia del plants play, alcune brevi letture recitate ci introdurranno invece in un viaggio tra scienza e mitologia. Gli alberi ci hanno accompagnati nella nostra storia, solo oggi però cominciamo a capirne anche gli aspetti di relazione tra loro grazie ai recenti studi del botanico Stefano Mancuso.

Domenica 8 h. 14.30 – Bussole e Impronte – Orienteering Gara di orienteering in cui adulti e bambini avranno la possibilità di sfidare altre famiglie mettendo alla prova orientamento e conoscenza! Lungo i sentieri troverete quiz e prove naturalistiche.. sarete in grado di riconoscere le penne di un rapace notturno? Di cosa si nutrono vespe e calabroni? Dove sono nascosti i funghi legnosi? Durata evento circa 3 ore.

Domenica 22 h. 14.30 – Birdwatching dei Piccoli Come ogni anno, proponiamo un evento dedicato al birdwatching per i più piccoli. Quest’anno è stata organizzata una novità:la grande challenge del Birdwatching. Ai partecipanti verranno consegnate delle schede per scoprire gli uccelli della Riserva, chi ne saprà trovare di più? Ai vincitori verrà consegnato un attestato come ricordo della giornata. Chiudiamo il pomeriggio con una merenda :-)

Domenica 22 h. 17.00 – Luna o superluna? Una serata astronomica per osservare la Luna e i pianeti visibili nel cielo autunnale, grazie ai potenti telescopi di esperti astrofili. Scopriamo insieme cosa sono le superlune e come sono nate le lune “colorate” una serata all’insegna della scienza astronomica. Evento in collaborazione con Piergiovanni Salimbeni di Binomania.it

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it Il ritrovo è presso il centro visite in via patrioti 22 a Inarzo (va) Riserva Naturale Palude Brabbia Tel. 3939153897- 0332/964028 Mail: oasi.brabbia@lipu.it Facebook: palude brabbia oasi lipu www.lipupaludebrabbia.it