Dalla borsetta spuntano 51 grammi di cocaina, 43enne arrestata dai Carabinieri di Cassano Magnago

Sorpresa ad un controllo stradale con 51 grammi di cocaina nella borsa. Una donna di nazionalità albanese, regolare in Italia e senza precedenti, è stata arrestata ieri (lunedì) per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della Stazione di Cassano Magnago all’uscita dell’autostrada, dopo un controllo effettuato ad un posto di blocco.

La donna viaggiava su un’auto insieme ad un altro uomo, della stessa nazionalità, e alla vista della pattuglia è andata in agitazione, insospettendo gli uomini dell’Arma che hanno approfondito il controllo. Dalla borsa è emerso un “sasso” di cocaina che, una volta analizzata, è risultata pura e se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 10 mila euro. L’auto su cui viaggiavano i due era intestata ad una terza persona, sempre albanese, con precedenti per spaccio.

Questa mattina la 43enne è comparsa davanti al giudice Cristina Ceffa per il processo con rito direttissimo. Rispondendo alle domande del giudice si è dichiarata innocente e non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla provenienza della sostanza, sul possibile destinatario e su come una tale quantità di stupefacente fosse finita nella sua borsa.

Senza un domicilio e con una residenza fissata a Brindisi, è apparsa spaventata e disorientata. Alla giudice ha anche raccontato di avere due figli in Albania e di essere in cerca di un’occupazione come badante, lavoro che aveva già svolto a Venezia.

L’arresto è stato convalidato dal giudice che, sentito il pm e l’avvocato d’ufficio, ha disposto il patteggiamento della pena a meno di due anni (non avendo precedenti di alcun tipo) con sospensione della pena e immediata liberazione.