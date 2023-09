Denis Ferrari, nuovo nome della maggioranza di Luino

Denis Ferrari entra in Consiglio Comunale di Luino dopo le dimissioni di Libero Tatti, arrivate per motivazioni personali. Il nuovo componente della maggioranza era già presente nel gruppo “Proposta Per Luino”, vincitore delle scorse elezioni, e si era classificato subito dietro Tatti come numero di preferenze. Di qui la scelta del suo subentro nel gruppo che guida l’amministrazione luinese da settembre 2020. Classe 1975, sposato e padre di famiglia, è responsabile logistico e maestro di arti marziali nonché personal trainer. Sarà la risorsa ulteriore a supporto dell’assessorato competente per quanto concerne le manutenzioni e l’attività sportiva.

“Dopo quasi tre anni, ho finalmente la possibilità di entrare a tutti gli effetti nel consiglio di maggioranza”. Commenta Denis Ferrari, neoconsigliere di maggioranza. “Avendo vissuto questo periodo come un normale cittadino esterno, credo di poter dare una valutazione più sincera ed oggettiva su quanto fatto fino ad ora e apportare il mio contributo con occhio critico e con efficacia. Sono consapevole che amministrare una cittadina come Luino, non sia certo cosa semplice, credo che i primi anni di insediamento, sicuramente servano soprattutto per capire i meccanismi di un sistema che per alcuni è cosa nuova. Una delle cose che sicuramente mi sento di dire è che quanto messo in atto fino ad ora non è poco!”.

E parlando di sé prosegue: “Ho competenze sia in campo tecnico che in quello sportivo, spero di poter dare il mio contributo sulle aree più vicine alle mie attitudini che sono appunto manutenzioni e sport. Questa amministrazione ha bisogno di gente volenterosa che si rimbocchi le maniche e che non si risparmi, che proponga e sia proattiva; il sindaco Enrico Bianchi, con la sua presenza costante in Comune tutti i giorni, il suo impegno e la sua grande disponibilità è la guida e l’esempio per tutto il gruppo. Ma non deve essere lasciato solo al comando, deve essere sostenuto da tutto il gruppo e il risultato deve essere corale”. Termina, “Con modestia e volontà sono qui per fare la mia parte”.

“Ringrazio l’amico Libero Tatti, consigliere uscente, per l’opportunità che ora mi si sta offrendo e per il lavoro svolto in questi anni, soprattutto sul gemellaggio, ruolo più che indicato per lui, visto le esperienze linguistiche e di viaggiatore. Non sono mai stato legato ad una classe politica vera e propria, sono convinto che ognuno può fare bene, ogni pensiero deve essere preso in considerazione se serve allo scopo ultimo, che per una amministrazione, è quello di fare il bene della propria Città. Un ringraziamento quindi a nome di tutta l’amministrazione va a Libero Tatti, ex componente del consiglio che per motivi professionali e personali ha dovuto rinunciare alla carica. Suo il merito di aver portato il nome di Luino all’estero e suo il merito di aver contribuito ad avvicinare le giovani generazioni all’amministrazione”.