Duo Volley in B2, a Castellanza la presentazione della prima squadra delle “comete”

La Duo Volley presenta la prima squadra delle “comete”, che parteciperà al campionato Nazionale di Serie B2, nella sede sociale di via Morelli a Castellanza (c/o la stazione ferroviaria delle Nord). L’appuntamento è per domenica 17 settembre alle 11,00.

“GOOD LUCK NEROVERDI”, sarà l’occasione per conoscere di persona le nuove atlete, lo staff tecnico e scoprire le nuovissime divise di gara appositamente studiate e realizzate dal nuovo sponsor tecnico “Primato”.

A fare da teatro all’evento di presentazione delle divise sarà la sede sociale della società Duo Volley che ospiterà sponsor, istituzioni, autorità e media. Un’occasione per condividere i valori e il progetto Duo Volley con tutte le attività imprenditoriali che hanno aderito al network e che hanno permesso alla società e alla squadra di presentarsi ai nastri di partenza con un progetto serio e obiettivi precisi per ritagliarsi un posto di rilievo nel volley nazionale.

Durante l’evento sarà allestito un rinfresco. Oltre allo sponsor tecnico delle nuove divise Primato saranno presenti gli altri sponsor pubblicizzati sulle maglie con il loro logo: Gobbo Allestimenti, Eurofed , New Energy e Yogurteria Freddo Yo e chi sostiene la Duo Volley come, Birrificio di Legnano, Pizzeria & steakhouse La Terrazza, Lowengrube Castellanza, Vittoria Assicurazioni, Vaudano vini, Nuova Atena, Monteleone Trasporti, Gioielleria AR, Medicalgroup.