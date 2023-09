Fanny Chiesa Piantanida, snowboard d’argento ai Mondiali Juniores

Da Somma Lombardo alla Nuova Zelanda per mettesi al collo una medaglia d’argento ai Mondiali Juniores. È il percorso, curioso ma proficuo, di Fanny Chiesa Piantanida che è vicecampionessa iridata di slopestyle, una delle tre discipline dello snowboard freestyle.

Fanny (nella foto con l’altra medagliata azzurra, Flora Tabanelli) ha gareggiato sulle nevi dell’emisfero Sud, a Cardrona, su un percorso impegnativo con quattro salti e due rail, i tubi in metallo sui quali si fa scivolare la tavola durante la discesa. L’azzurra si è qualificata alla fase finale il 28 agosto mentre mercoledì 30 ha disputato la gara per il titolo vinta dalla neozelandese – padrona di casa – Lucia Georgalli.

«È stata una gara molto impegnativa soprattutto a livello tecnico – ha detto Chiesa Piantanida al termine della gara – e ho dovuto dare del mio meglio per disputare la mia migliore run. Per effettuare questa gara mi ha anche aiutato il lavoro svolto questa estate sul ghiacciaio e provando i trick al Bangerpark, in Austria, dove i salti sono predisposti per atterrare su una struttura gonfiabile ed evitare infortuni».

Fanny Chiesa Piantanida aveva già mostrato ottime qualità nelle scorse gare di Coppa Europa, salendo due volte sul podio con i terzi posti ottenuti a Ruka e Davos sempre nella specialità del lopestyle. Nella finale la talentuosa atleta di Somma Lombardo ha ottenuto un totale di 77.25 punti, lontana dall’oro di Georgalli (91.00) ma con un buon margine sull’altra neozelandese, Ally Hickman, terza con 66.50.