“Impegno Calcio”, la Varesina mette in campo un bel progetto di inclusività

Un vero progetto di inclusività per ragazzi con disabilità per portare lo sport a tutti. La Varesina dalla passata stagione ha lanciato il progetto “Impegno Calcio”, una offerta che parte dal mondo del calcio ma che va ben oltre lo sport. A guidare il team rossoblu è l’istruttore Roberto Franzin, che spiega: «Il progetto è nato unendo le competenze di alcuni istruttori di Varesina; lavoro con i bambini disabili da 20 anni e altri istruttori si sono aggiunti cammin facendo. Il bisogno di muoversi è universale ma assume ancora maggiore importanza per chi ha difficoltà. Talvolta si tende a lasciar perdere per mancanza di alternative. Abbiamo pensato di strutturare questi spazi con attività dedicate a ogni realtà, dalla psicomotricità di base fino a chi può anche fare partite, sempre tenendo alla base il gioco del calcio».

Al momento sono tre i momenti di attività, ma presto potrebbe aggiungersene un altro il mercoledì pomeriggio. Quelli hanno già preso il via sono: il lunedì pomeriggio al campo di Vedano Olona, con il patrocinio del comune, l’attività è proposta ai bambini della Scuola primaria “La Nostra Famiglia” facente parte dell’Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Vedano Olona; il giovedì ore 14:00 a Castiglione Olona, con il patrocinio del comune, protagonisti gli adulti con disabilità cognitiva e buone abilità motorie, in collaborazione con “Magari Domani” Onlus di Gazzada; sempre il giovedì alle ore 15:00 a Castiglione Olona con bambini e ragazzi con disabilità lieve e disagio sociale, consituazione familiare difficile, particolari condizioni fisiche.

La partecipazione è libera e anche per questo anno sportivo l’attività non ha nessun costo, grazie alla sensibilità della proprietà di Varesina e all’ingresso di sponsor che copriranno parte dei costi previsti. A disposizione ci saranno strutture sia all’aperto che indoor, in modo da assicurare continuità al progetto, da ottobre a fine maggio. Il prossimo open day sarà giovedì 26 settembre al Varesina Sports Center di Castiglione Olona dalle ore 14:00.

«Il punto più bello è l’aspetto inclusivo – conclude Franzin – perché all’attività parteciperanno anche i tesserati della Varesina. Penso che sia educativo da entrambe le parti: i ragazzi con disabilità hanno la possibilità di giocare con chi è molto abile e viceversa, per capire i propri limiti da una parte e i punti di forza dall’altra. Stesso discorso vale per i mister, che sono invitati a partecipare».