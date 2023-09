La Pro Patria svela i numeri della stagione 2023/24

A oramai poche ore dall’esordio in campionato in casa contro la Giana Erminio di domenica 3 settembre, la Pro Patria conclude il suo (importante) calciomercato ufficializzando i numeri che i tigrotti bianco-blu indosseranno nel corso della stagione alle porte, la 2023/24.

Ad eccezione di Jonathan Pitou, che passa dal #32 al più fantasioso #11 – non si registrano cambio di casacca per i giocatori già in rosa, mentre tra gli acquisti delle ultime settimane degna di attenzione è la scelta dell’ultimo arrivato, Alessandro Minelli: il difensore fa sua la maglia #21 ed eredita così il numero a lungo sulle spalle dell’ex capitano Riccardo Colombo, oggi guida tecnica della squadra di Busto Arsizio.

I numeri di maglia della Pro Patria 2023/24:

PORTIERI

Mangano 12

Rovida 1

Bongini 22

DIFENSORI

Bashi 5

Lombardoni 19

Minelli 21

Moretti 5

Saporetti 4

Vaghi 2

CENTROCAMPISTI

Bertoni 14

Caluschi 24

Citterio 17

Ferri 25

Fietta 16

Mallamo 31

Marano 8

Ndrecka 3

Nicco 10

Piran 18

Reanult 20

Somma 28

ATTACCANTI

Castelli 30

Parker 9

Pitou 11

Stanzani 7

Zanaboni 29